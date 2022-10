Elon Musk wil alsnog Twitter overnemen. Dat melden onder meer Bloomberg en The Wall Street Journal op basis van bronnen. Volgens de media hebben advocaten van de miljardair afgelopen nacht het voornemen aan het bestuur van het sociale netwerk kenbaar gemaakt.

Wat opvalt is dat Musks overnamebod ongewijzigd zou blijven: 54,20 dollar per aandeel, oftewel 44 miljard dollar in totaal.

Het nieuws werd iets na 18.00 uur Nederlandse tijd als eerste gemeld door Bloomberg, waarna het aandeel op de beurs omhoog schoot en daarna kortstondig werd stilgelegd. Het aandeel staat nu ruim 12 procent in de plus.

Onverwachte plotwendingen

Als Musk het sociale netwerk daadwerkelijk weer wil overnemen, is het de grote vraag wat er voor hem is veranderd. De geruchtmakende deal is al maanden goed voor onverwachte plotwendingen, veroorzaakt door het wispelturige gedrag van Musk.

Hij maakte in april bekend het bedrijf over te willen nemen. De deal kwam vervolgens in sneltreinvaart tot stand, om daarna met dezelfde snelheid door hem eenzijdig op 'pauze' te worden gezet door vragen die hij naar eigen zeggen had over nepaccounts.

Musk liet vervolgens weten van de deal af te zien; het platform was in zijn ogen niet eerlijk geweest over de hoeveelheid nepaccounts die actief zijn op het platform.

Volgens Twitter was dat besluit onrechtmatig en ongeldig; het bedrijf wilde dat Musk alsnog de overnamedeal zou nakomen. Over iets minder dan twee weken zou de rechtszaak hierover van start gaan.

Onderhandelingsstrategie

De krant The New York Times, die het nieuws ook bevestigd heeft gekregen, merkt op dat de brief ook onderdeel kan zijn van de onderhandelingsstrategie van Musk. Het is dus de vraag of Twitter het bod accepteert en wat er gebeurt met de lopende juridische procedure.