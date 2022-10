Minister: geen gevaar door verouderd tapsysteem bij politie

Er zijn nooit mensen of opsporingsonderzoeken in gevaar gekomen door het verouderde tapsysteem bij de politie. Dat schrijft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige week meldde NRC dat de opsporing in gevaar komt door storingen in het tapsysteem van de politie. Mankementen in een systeem dat kentekengegevens verwerkt zouden ook risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor mensen die beveiligd worden.

De minister en de politie ontkennen dat de veiligheid in het geding is geweest. Ook zijn er volgens hen geen onderzoeken die schade hebben opgelopen door technische storingen.

Wel zijn de huidige systemen verouderd. De politie heeft daarom in 2019 nieuwe tapsoftware gekocht van een Israëlisch defensiebedrijf. Zelf zo'n systeem bouwen was voor de politie te ingewikkeld.

Corona

Corona leidde tot vertraging bij de invoering van het nieuwe systeem, waar drie jaar voor was uitgetrokken. "Een nieuw tapsysteem is een grote operatie", schrijft Yesilgöz.

Volgens de politie en de minister kost het veel tijd om ervoor te zorgen dat de tapsoftware voldoet aan alle veiligheidseisen, aansluit op de systemen van providers en geregeld is dat bijvoorbeeld advocaten niet toch per ongeluk afgetapt worden.

Het nieuwe systeem wordt vanaf eind dit jaar stap voor stap in gebruik genomen. Het duurt nog zeker een jaar voor het helemaal werkt. Tot die tijd wordt het oude systeem gebruikt. "De leverancier trekt niet voortijdig de stekker eruit", zegt politiechef Willem Woelders van de Landelijke Eenheid.

Volgens de politie en de minister was er de afgelopen drie maanden drie keer een grotere storing in het tapsysteem. Het verlies van gegevens was daarbij "gering".

"In de meeste gevallen wordt informatie gewoon opgeslagen, alleen kun je er op dat moment even niet bij", zegt Woelders. "Dat is zeker onhandig, maar het grootste gedeelte van de opsporing gebruikt die informatie later pas, dus zorgt dit niet voor grote problemen."

Kentekengegevens

NRC schreef ook dat er storing was in het systeem dat kentekengegevens verwerkt. Dat was het geval op Prinsjesdag en op het moment dat er Nederlandse verdachten in beeld kwamen voor een mogelijke ontvoering van de Belgische minister van justitie.

"Deze storing heeft niet tot problemen geleid voor de veiligheid", benadrukt minister Yesilgöz. Volgens haar konden op tijd maatregelen genomen worden.

In de NRC klonk ook kritiek op de veiligheid van het nieuwe systeem. Medewerkers van de Israëlische leverancier zouden permanent aanwezig zijn bij de politie, met het risico op spionage. Volgens Yesilgöz heeft de leverancier "geen toegang tot gevoelige locaties en ICT-systemen" en test de politie regelmatig of er niet stiekem ergens wordt meegekeken.