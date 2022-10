Rechtszaak Engelse voetbalvrouwen: Vardy moet Rooney 1,7 miljoen betalen

De geruchtmakende rechtszaak tussen de twee Britse voetbalvrouwen Rebekah Vardy en Coleen Rooney heeft een staartje gekregen: Vardy moet Rooney ongeveer 1,5 miljoen pond (1,7 miljoen euro) betalen voor gemaakte juridische kosten.

Rooney (36), vrouw van oud-spits Wayne Rooney, werd afgelopen zomer in het gelijk gesteld nadat Vardy (40), echtgenote van Leicester City-voetballer Jamie Vardy, een smaadzaak tegen haar had aangespannen.

Rooney had op Instagram bekendgemaakt dat Vardy informatie over haar naar tabloid The Sun had gelekt. Vardy ontkende dat, maar wist de rechter uiteindelijk niet te overtuigen.

Valstrik opgezet

Een bron meldde eerder aan tabloidkrant The Sun dat er al een hoorzitting over de kosten plaats zou vinden, maar dat Rooney dat bedrag besloot te verdubbelen van de 750.000 pond waar ze oorspronkelijk om had gevraagd naar 1,5 miljoen pond.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Vardy nu 90 procent van de juridische kosten van een waarschijnlijk totaal van 1,67 miljoen pond moet betalen, waarvan 800.000 pond tegen half november moet zijn overgemaakt. Het juridische team van Rooney heeft nog geen definitief totaal van hun kosten gemaakt, maar verwacht wordt dat dit het bedrag zou zijn.

Coleen Rooney zette drie jaar geleden een valstrik op, nadat ze gemerkt had dat iemand informatie van haar afgeschermde Instagram-account naar The Sun lekte.

Omdat ze dacht dat Vardy daarachter zat, verzon ze een list door haar Instagram-post voor iedereen te blokkeren, behalve voor één persoon. Daarna verspreidde ze nepverhalen om te kijken of ze bij The Sun terechtkwamen. Dat bleek al snel het geval.

Breed uitgemeten in de media

Vardy ontkende alle betrokkenheid, en daagde Rooney voor de rechter in een poging haar reputatie op te poetsen. Dat mislukte: de rechtbank concludeerde dat Vardy via haar agent details over Rooney naar The Sun lekte, en dat de voetbalvrouw hiervan wist en daarmee instemde.

In Britse media werd de rechtszaak breed uitgemeten, compleet met liveblogs en analyses. Rebekah Vardy onderging dagenlang pijnlijke kruisverhoren, waarbij allerlei details over haar privéleven en dat van Rooney over tafel gingen.