Minister Dijkgraaf wil kijken of collegejaar korter kan

Minister Dijkgraaf wil laten uitzoeken of het collegejaar korter kan. Hij nodigt universiteiten uit om mee te doen aan een proef, waarin "slim" wordt gekeken of er kan worden gesneden in het aantal onderwijs- en tentamenweken.

In een brief aan de Kamer schrijft Dijkgraaf dat het collegejaar in Nederland gemiddeld zo'n negen weken langer duurt dan bij universiteiten in andere EU-landen.

Zowel studenten als docenten klagen hierover. Zij hebben "een enorme behoefte aan meer ademruimte", schrijft de minister. "Onderzoekers die onvoldoende aan onderzoek toekomen, studenten die zuchten onder een hoge studielast, met als gevolg psychische druk en werkstress." Zij willen volgens hem een duidelijk omlijnd programma, dat minder "rommelig" is.

'Kwaliteit onderwijs'

De studentenvakbond LSVb vindt het goed dat wordt gekeken hoe de druk in het hoger onderwijs kan worden verminderd. "Het voelt nu alsof je van tentamen naar tentamen aan het hoppen bent en voortdurend achter de feiten aanloopt", zegt voorzitter Joram van Velzen.

Hij wil wel dat de pilot niet ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs. Ook moet de druk wat de LSVb betreft ook niet "over minder weken worden uitgesmeerd".

Aan de proef, die een paar jaar gaat duren, zullen ook enkele hogescholen meedoen. Dijkgraaf stelt 10 miljoen euro beschikbaar. Over twee jaar wordt gekeken hoe het ermee gaat.