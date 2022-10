Laporte wint Binche-Chimay-Binche, Belgen klappen voor Evenepoel in regenboogtrui

Christophe Laporte heeft de eendagsrit Binche-Chimay-Binche gewonnen. In de oplopende straten en stroken met milde kasseien van Binche was de Jumbo-Visma-renner sneller dan medevluchter Rasmus Tiller, de Noors kampioen die vorig jaar ook als tweede eindigde achter winnaar Danny van Poppel.

Laporte en Tiller ontsnapten op tien kilometer van de streep uit een kopgroep van een tiental renners.

Evenepoel in regenboogtrui

De ruim 198 kilometer lange rit door de Waalse Ardennen met start en finish in Binche was de eerste race van Remco Evenepoel in de regenboogtrui, nadat hij anderhalve week geleden in Wollongong met overmacht de wereldtitel greep.

Met nog zestig kilometer te gaan, liet Evenepoel zich even zien met een kleine ontsnapping, maar veertig kilometer later liet de Belg zich langzaam terugzakken tussen de auto's. Hij kwam op flinke achterstand van de winnaar lachend en zwaaiend over de streep. Maar de Belgen konden hun wereldkampioen toch even zien rijden in eigen land.