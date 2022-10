Volendam schorst Wouter per direct wegens onderzoek naar mishandeling

Volendam-speler Tayrell Wouter is per direct geschorst door zijn club. De reden daarvoor is dat er een onderzoek naar hem loopt wegens mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. Dat meldt FC Volendam dinsdag na een gesprek met de twintigjarige speler.

"Wouter heeft tegenover FC Volendam aangegeven zich niet schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbare handeling", valt te lezen in een verklaring van de club. In afwachting van het lopende politieonderzoek zegt Volendam de speler met onmiddellijke ingang te hebben geschorst.

Mishandeling

Wouter meldde zich maandag zelf bij de politie. De mishandelde vrouw wees in de nacht van 16 op 17 juli een man af die haar probeerde te versieren. Daarop greep de man hardhandig haar linkerborst beet, aldus de politie.

Toen het slachtoffer zich probeerde te verweren, werd ze door twee mannen bij haar keel gegrepen en kreeg ze harde klappen tegen haar hoofd. De politie verdenkt een van de mannen ook van aanranding.