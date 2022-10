Country-icoon Loretta Lynn (90) overleden, zette vrouwenkwesties op de kaart

Ze stond 24 keer op nummer 1 met haar nummers. Elf van haar albums bereikten de eerste plaats in de (country-)muzieklijsten. Ook was Lynn de meest onderscheiden vrouwelijke country-artiest uit de geschiedenis.

Haar nummers, geïnspireerd op de problemen waarmee ze in haar huwelijk werd geconfronteerd, werden in de jaren zestig en zeventig door veel country-radiostations als controversieel beschouwd en daarom niet gedraaid. Desondanks groeide Loretta Lynn toch uit tot een van de bekendste countryzangeressen ooit en maakte ze de weg vrij voor tal van andere zangeressen.

Lynn speelde een baanbrekende rol in de ontwikkeling van het conservatieve genre van de countrymuziek door te zingen over vrouwenkwesties als anticonceptie (The Pill), bevallingen (One's on the Way), dubbele normen voor mannen en vrouwen (Rated 'X') en dronken echtgenoten (Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' on Your Mind).

De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is overleden op 90-jarige leeftijd. Ze stierf in haar huis in Tennessee, meldt haar familie aan het Amerikaanse persbureau The Associated Press.

Als laagopgeleide dochter van een mijnwerker uit Kentucky, trouwde de in 1932 in Kentucky geboren Loretta Webb op haar vijftiende met de zes jaar oudere Oliver "Doolittle" Lynn die ze pas een maand daarvoor had ontmoet.

Het stel verhuisde naar een houthakkersgemeenschap in Washington waar Lynn op haar zestiende beviel van de eerste van hun zes kinderen. Van haar man kreeg ze een Harmony-gitaar cadeau waarop ze zichzelf leerde spelen.

Met de aanmoediging van Doolittle begon ze haar eigen band, Loretta and the Trailblazers, waarbij haar broer Jay Lee leadgitaar speelde. Het geluk en het verdriet van haar vroege huwelijksjaren vormden de inspiratie voor haar nummers.

Coal Miner's Daughter

Haar eerste album I'm a Honky Tonk Girl kwam uit in februari 1960. In 1967 had ze haar eerste nummer 1-hit met Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' on Your Mind) en het album waar dat op stond werd het eerste album van een vrouwelijke country-artiest waarvan meer dan 500.000 exemplaren werden verkocht.

Haar bestseller autobiografie uit 1976, Coal Miner's Daughter, werd in 1980 verfilmd tot een Oscarwinnende film met dezelfde titel. Met in de hoofdrollen Sissy Spacek en Tommy Lee Jones. Spacek won de Academy Award voor Beste Actrice voor haar rol als Lynn. Haar album Van Lear Rose, uitgebracht in 2004 en geproduceerd door de alternatieve rock muzikant Jack White van Thee White Stripes, werd genomineerd voor vijf Grammy's en won er twee.