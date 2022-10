Opmars zet door: Oekraïne herovert opnieuw dorpen in regio Cherson

In het blauw de bevestigde bevrijde gebieden, de pijl geeft aan over welke oppervlakte troepenbewegingen worden gemeld:

Het Oekraïense leger zet het tegenoffensief in de zuidelijke regio Cherson met succes voort. Net als gisteren wordt de bevrijding van meerdere dorpen gemeld. Vanuit het noorden lijkt Oekraïne over de gehele linie Rusland tientallen kilometers terug te dringen naar het zuiden.

De snelheid van de Oekraïense opmars zorgt ervoor dat de Russische troepen zich op een hoog tempo moeten terugtrekken, zegt defensiespecialist Dick Zandee van onderzoeksinstituut Clingendael. "Een herovering gebeurt normaal niet op deze snelheid. Het is nu nog onduidelijk of dit een geplande terugtrekking of een paniekactie is, maar het is duidelijk een strategische nederlaag."

Het snelle offensief komt op een belangrijk moment, zegt Zandee. "Oekraïne probeert de chaotische staat van de Russische strijdkrachten uit te buiten, nog voordat de gemobiliseerde reservisten aan het front arriveren." Ook naderen het natte najaar en de koude winter: voor die tijd hoopt Oekraïne nog zo veel mogelijk terreinwinst te boeken, denkt Zandee.

Evacuatie steden

Ook in het noordoosten zetten de Oekraïense strijdkrachten het offensief voort. De regio Charkov is inmiddels zo goed als volledig in Oekraïense handen. Na de bevrijding van de cruciale stad Lyman trekken Oekraïense troepen op naar Loegansk, de enige oblast die korte tijd volledig in Russische handen was.

De Oekraïense gouverneur van Loegansk heeft inwoners van de grote steden in de regio opgeroepen te evacueren vanwege het tegenoffensief van het Oekraïense leger. "Inwoners van bezette steden als Lysytjansk, Severodonetsk en Roebizjne zullen ook na bevrijding niet direct terug kunnen, omdat het maanden zal duren voordat de verwarming is hersteld", aldus Serhi Hajdaj.