Pogacar doet niet aan afscheidscadeau: Sloveen klopt Valverde in Tre Valle Varesine

De finale werd geopend door de jonge Engelsman Thomas Gloag (21), die pas een paar weken als stagiair vanuit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, tussen de profs rijdt. Op zeven kilometer van de finish reed Enric Mas, de winnaar van de Ronde van Emilië afgelopen zaterdag, in zijn eentje het gat dicht.

Daarna was het de beurt aan Vincenzo Nibali, maar hem was de zege in de voorlaatste wedstrijd van zijn loopbaan niet gegund. In de achtervolgende groep zat met Alejandro Valverde namelijk nog wielerlegende, die in zijn voorlaatste wedstrijd op de zege aaste en zijn ploeggenoten Mas en Rubio op kop zette.

De 42-jarige Spanjaard ging de sprint als eerste aan, maar moest zijn meerdere erkennen Pogacar en Higuita, respectievelijk 18 en 17 jaar jonger dan hij.

Komend weekend krijgt Valverde, net als Nibali trouwens, een laatste kans. Na de Ronde van Lombardije nemen de twee wielerzwaargewichten afscheid van de sport.