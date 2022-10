Forse stijging coronabesmettingen en -opnames, RIVM ziet start najaarsgolf

Het aantal patiënten dat met corona op de reguliere ziekenhuisafdelingen is opgenomen, is ten opzichte van vorige week met 68 procent gestegen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 561 patiënten, het merendeel van hen is ouder dan 60 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het RIVM.

Het aantal patiënten dat met corona op de IC ligt, is nog altijd laag. Maar vergeleken met de week daarvoor is dit aantal wel ruim verdubbeld, naar 26 opnames.

Verder nam ook het aantal geregistreerde coronabesmettingen in een week tijd fors toe. Het gaat om een stijging van 55 procent, waarmee de najaarsgolf volgens het RIVM "echt begonnen is". In de verpleeghuizen - waar mensen over het algemeen kwetsbaar zijn voor het virus - werd een stijging van 47 procent gezien.

Afgelopen week werden in totaal 19.031 positieve tests afgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds begin augustus.

Rioolwater

Rioolwatermetingen bevestigen het beeld. Afgelopen week werd in het water een hoger aantal virusdeeltjes gemeten. Van 26 tot 28 september steeg dit cijfer met 55 procent. BA.5, een relatief oude omikronvariant, werd het meest aangetroffen.

De rioolwatermetingen worden over het algemeen als betrouwbare maatstaf gezien omdat de metingen losstaan van de testbereidheid van mensen.

Vorige week meldde het RIVM al dat een nieuwe golf waarschijnlijk onderweg was. Toen was het aantal vastgestelde besmettingen in nagenoeg elke leeftijdscategorie hoger dan de weken ervoor. In het najaar komen luchtweginfecties over het algemeen vaker voor; dat geldt ook voor corona.