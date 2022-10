Rechter in zaak Carlo Heuvelman doet beroep op 'knagend geweten' verdachten

Op de eerste dag van het proces rond de dood van Carlo Heuvelman heeft een van de rechters een oproep gedaan aan de negen verdachten. De rechter dringt er bij de vriendengroep op aan om te vertellen wie verantwoordelijk is of zijn voor de dood van Heuvelman. Hij kwam vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca om het leven na een vechtpartij. De drie mannen die het Openbaar Ministerie verdenkt van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg, ontkennen allen dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van de 27-jarige man uit Waddinxveen. Wel geven ze toe dat ze betrokken waren bij andere mishandelingen in dezelfde nacht. Ook zes andere leden van de vriendengroep, die in hetzelfde proces terechtstaan voor onder meer poging tot doodslag en openlijke geweldpleging, geven in verklaringen geen duidelijkheid over de schoppen die Heuvelman fataal zouden zijn geworden.

Quote Wees een vent en vertel wat er is gebeurd. Een van de rechters in zijn oproep aan de vriendengroep

Een van de rechters zei dat uit de beelden en verklaringen duidelijk wordt dat het dodelijke geweld op Heuvelman vanuit de vriendengroep moet zijn gepleegd, maar dat niemand schuld erkent of iemand anders als schuldige aanwijst. Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat niemand meer informatie heeft. Geweten "Wees een vent en vertel wat er is gebeurd", zei hij tegen de verdachten. Volgens hem hebben de nabestaanden van Heuvelman daar recht op en blijven die anders met onverwerkt verdriet en vragen zitten. Openheid is ook in het belang van de betrokken vriendengroep zelf, zei de rechter. "De rest van jullie leven zal jullie geweten blijven knagen." Het OM ziet de 20-jarige Sanil B. als hoofdverdachte. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden. De andere twee die betrokken zouden geweest bij Heuvelmans dood zijn Hein B. (19) en Mees T. (19). Video's en getuigen Aan het begin van het proces toonde de rechtbank beeldmateriaal en getuigenverklaringen die door het OM aan het strafdossier waren toegevoegd. Op de videobeelden is te zien hoe de vriendengroep waar de drie toe behoren al eerder op de avond betrokken raakte bij vechtpartijen. Van het gevecht waarbij Heuvelman om het leven kwam zijn alleen beelden van vlak daarvoor en vanaf het moment waarop hij al bewegingloos op de grond ligt. Meerdere getuigen verklaren dat ze hebben gezien dat Heuvelman na een klap op de grond valt en daarna meerdere keren wordt geschopt. Sommige zeggen dat ze Sanil B. als een van de schoppers herkennen en anderen wijzen ook Hein B. aan. Wel zijn de verklaringen deels tegenstrijdig en rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt in een deskundigenverklaring dat de herkenning van de verdachten van "van nul en generlei waarde" is. Volgens hem was de situatie die nacht in het uitgaansgebied chaotisch en zijn de getuigen vaak op een verkeerde manier gehoord.

Quote Hij kan niet niet op twee plekken tegelijk zijn geweest. Advocaat Peter Plasman van hoofdverdachte Sanil B.

Volgens advocaat Peter Plasman, die hoofdverdachte Sanil B. bijstaat, wordt het heel moeilijk om de betrokkenheid van zijn cliënt te bewijzen. Zo zou er twijfel zijn over het dna-spoor van Heuvelman op B.'s schoen. "Het NFI zegt van wel, Leiden zegt van niet", doelend op een afwijkend oordeel van het FLDO, het Forensische Laboratorium voor DNA-Onderzoek. Ook zegt Plasman dat B. tegen een politie-informant heeft ontkend dat hij bij de dood van Heuvelman betrokken is geweest. Verder zou hij door getuigen een stukje verderop zijn gezien bij een gelijktijdige mishandeling van een vriend van Heuvelman. "Hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn geweest."

Advocaat Plasman van hoofdverdachte Sanil B. - ANP