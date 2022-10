Vader Redmond, die zoon tijdens Spelen 1992 over finish hielp, overleden

Het olympisch stadion van Barcelona, in augustus 1992. De halve finales van de 400 meter. Vader en zoon Redmond, samen over de finish. Niet omdat er nog iets te winnen viel, maar omdat het moest. Het is een memorabel moment in de olympische geschiedenis.

Vader Jim Redmond, die zijn geblesseerd geraakte zoon Derek die dag tijdens de laatste 100 meter ondersteunde, is op 81-jarige leeftijd overleden.

'Hij moest finishen'

De Britse atleet Derek Redmond was in topvorm aan de Spelen begonnen en had zich met de snelste tijd in zijn serie geplaatst voor de halve finales. Maar nog voordat de race halverwege was, schoot het in zijn hamstring.

Een plek in de finale was meteen uit zicht, maar Redmond weigerde het bijltje erbij neer te gooien. In plaats van zich te melden bij de medische staf, strompelde hij richting de streep.