Automobilist rijdt door rood en schept kind (6), slachtoffer zwaargewond

Een automobilist die gisteravond in Den Haag een 6-jarige jongen schepte, reed door rood. Volgens de politie is de automobilist na de aanrijding "geen moment gestopt" en is hij nog altijd spoorloos.

Het jongetje raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar een lichtgrijze Toyota Yaris met schade rechtsvoor, schrijft Omroep West.

Rond 20.30 uur stak het gezin de Loosduinseweg over bij een zebrapad. Volgens de politie was de 6-jarige jongen bijna aan de overkant toen er een auto aan kwam rijden die het stoplicht negeerde en hem aanreed. De jongen bleef zwaargewond op de rijbaan liggen, maar de auto reed door.

Het was de tweede keer binnen 24 uur in Den Haag dat een automobilist op de vlucht sloeg na een zwaar ongeval. Zondagavond gebeurde hetzelfde op de Dierenselaan. De auto werd iets later brandend teruggevonden op de Beekbergenstraat, een paar honderd meter verderop. Deze automobilist is inmiddels aangehouden.