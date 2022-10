Opvang voor zeker 1000 asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen

Op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen worden het komende half jaar 1000 tot 1500 asielzoekers opgevangen. Het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Walibi en de gemeente Dronten hebben daarover afspraken gemaakt, schrijft Omroep Flevoland.

Volgens de gemeente is de tijdelijke opvang op het evenemententerrein nodig om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. "Het college voelt de urgentie en de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze crisis", schrijven burgemeester en wethouders in een toelichting aan de gemeenteraad.

Volgens het COA gaat het om mensen die het aanmeldcentrum al hebben doorlopen, maar door de overloop daar nog niet kunnen doorstromen naar een regulier azc. "Doordat we nu deze wat grotere locatie hebben, kunnen we de mensen die al wel geregistreerd zijn maar eigenlijk door moeten, weghalen en hier plaatsen." Daardoor kan het hele registratieproces weer normaal draaien, "en dat is wat we uiteindelijk weer moeten hebben", zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA.

'In Dronten is ruimte'

Burgemeester Gebben zegt dat Dronten graag een bijdrage wil leveren. "In Dronten hebben we de ruimte", stelt hij. "Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het tijdelijk opvangen van zo'n grote groep vragen en zorgen kan opleveren. Daarover blijven we graag met elkaar in gesprek."

Morgen is er een informatieavond voor omwonenden van het evenemententerrein. Het COA en de gemeente geven daar een toelichting en beantwoorden ook vragen. "Misschien voelen onze inwoners ook de behoefte om wat te doen voor deze groep mensen", hoopt burgemeester Gebben.