Jumbo benoemt interim-opvolger verdachte topman Van Eerd

Het directieteam van Jumbo staat de komende tijd onder leiding van Ton van Veen. De supermarktketen heeft bekendgemaakt dat Van Veen op interim-basis Frits van Eerd vervangt, die zich onlangs tijdelijk terugtrok omdat hij verdachte is in een grote witwaszaak.

Van Veen was eerder financieel directeur van Jumbo, en is op dit moment commissaris. Toen Van Veen financieel directeur was groeide de keten fors, voornamelijk door overnames.

Colette Cloosterman-van Eerd, de zus van Frits van Eerd, wordt tijdelijk vicevoorzitter van de raad van commissarissen en zal de schakel vormen tussen de organisatie, de rvc en de familie Van Eerd, zegt het bedrijf.

"De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd", zegt Karel van Eerd, de voorzitter van de rvc en vader van Frits van Eerd, in een persbericht. "Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbo-directie."

Witwassen

Anderhalve week geleden maakte het bedrijf bekend dat Frits van Eerd tijdelijk terugtrad vanwege het witwasonderzoek. De hoofdverdachte, een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze in Drenthe, blijft nog zo'n twee maanden vastzitten. Van Eerd zit niet meer vast.

De zaak draait om het witwassen van geld en goederen via verschillende constructies. Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsvonden via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.