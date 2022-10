Regeling energieplafond voor consumenten bekend: gunstiger dan eerder gemeld

De hoogte van het prijsplafond voor de energierekening is bekend. Met ingang van 1 januari geldt een prijsplafond van 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. Voor elektriciteit gaat het om 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh.

De regeling geldt voor alle consumenten en is ruimer dan de cijfers die eerder de ronde deden. Daarbij was sprake van prijzen van 1,50 euro per m3 gas en 0,70 euro voor een kWh stroom, bij een gebruik van 1200 m3 gas en 2400 kWh stroom.

Als mensen boven het vastgestelde jaargebruik zitten, geldt voor die extra energie de hogere marktprijs. Die kan dus per energiebedrijf, contract en periode verschillen.

Voor de maanden november en december krijgen de huishoudens die dat het meest nodig hebben waarschijnlijk een vast bedrag aan compensatie. Daar wordt later vandaag meer over bekend.

Het kabinet heeft de afgelopen weken met de energiebedrijven gesproken over de uitvoering van het prijsplafond. Huishoudens hoeven zelf geen actie te ondernemen. De korting wordt verrekend via de energienota.

Productiebedrijven

Voor het midden- en kleinbedrijf dat relatief veel energie gebruikt, zoals productiebedrijven en bakkerijen, komt er ook een regeling. Deze Tegemoetkoming Energiekosten gaat op 1 februari in. Er gaan naar schatting enkele tienduizenden bedrijven onder vallen, die deels gecompenseerd zullen worden.

Deze regeling wordt begrensd door een minimale hoogte van de energierekening om heel kleine of nauwelijks actieve ondernemers erbuiten te houden. Daarnaast moet de energierekening minimaal 3 procent van de omzet bedragen om vast te stellen dat een bedrijf echt 'energie-intensief' is.