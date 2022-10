Details energieplafond bekend, al in november 190 euro korting op rekening

De hoogte van het prijsplafond voor de energierekening is bekend. Met ingang van 1 januari geldt een prijsplafond van 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. Voor elektriciteit gaat het om 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh. Bovendien komt er in de aanloop naar het prijsplafond, in november en december, een energiecompensatie van 190 euro per maand.

De regeling geldt voor consumenten en andere 'kleinverbruikers', zoals zzp'ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Voor de half miljoen Nederlandse huishoudens die gebruikmaken van stadsverwarming gaat een prijsplafond van 47,39 euro per gigajoule (GJ) gelden. Mensen hoeven zelf geen actie te ondernemen. De korting wordt verrekend via de energienota.

De regeling is ruimer en dus duurder dan de cijfers die eerder de ronde deden. Het kabinet schat dat hij 23,5 miljard euro gaat kosten.

Warmtepomp

Eerder dacht het kabinet aan 1,50 euro per m3 gas en 0,70 euro voor een kWh stroom, bij een gebruik van 1200 m3 gas en 2400 kWh stroom. Het kabinet heeft met de nieuwe bedragen rekening willen houden met verbruikers die nauwelijks gas maar wel elektriciteit gebruiken, zoals huishoudens met een warmtepomp.

Als kleinverbruikers boven het vastgestelde jaargebruik zitten, geldt voor die extra energie de hogere marktprijs. Die kan dus verschillen per energiebedrijf, contract en periode.

In november en december krijgen alle kleinverbruikers 190 euro per maand aan compensatie, zegt het kabinet. Dat zal ook via de energiebedrijven worden uitgevoerd. Wie een lagere energierekening heeft, krijgt evengoed 190 euro.