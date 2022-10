Schaatsbond vindt in Ritsma opvolger veelbesproken bondscoach Coopmans

Bondscoach Rintje Ritsma reageert op zijn aanstelling als bondscoach voor de teamonderdelen in het langebaanschaatsen. - NOS

Als bondscoach wordt Ritsma (52) verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. De 'Beer van Lemmer' moet de schaatsers en trainers van de commerciële teams zien te verenigen richting de Spelen van Milaan in 2026, in de hoop op meer olympisch succes dan afgelopen februari in Peking. Op de ploegenachtervolging en de massastart werden in China slechts twee medailles behaald. Irene Schouten won goud op de massastart en de Nederlandse vrouwen pakten brons op de achtervolging, terwijl de bond op drie medailles had gehoopt. Vijf voor twaalf De moeizame samenwerking tussen de schaatsers onderling, maar ook met de bondscoach, was in Peking wederom een terugkerend thema rond de Nederlandse ploeg. "De schaatsers weten dat het vijf voor twaalf is", zegt Ritsma over het structurele gebrek aan chemie. "Als we op dezelfde manier het seizoen in gaan waarop we het de afgelopen jaren hebben gedaan, gaan we over vier jaar geen medailles pakken. Het doel is om hoog te scoren, daar mag zeker goud bij zitten. Sowieso op de ploegenachtervolging."

Jan Coopmans (met pet) tijdens de Spelen van Peking - ANP

"Als we dit traject aangaan, is er één ding nodig, en dat is commitment", vervolgt Ritsma . "Als we ervoor gaan, gaan we er met z'n allen voor. Dat geluid komt bij de sporters en de coaches vandaan. Er gaat (samen, red.) getraind worden en daar is ook een plan voor, maar we zitten heel kort voor het seizoen. Dus er is nog wel heel veel werk te doen." In landen als Noorwegen, Japan en Canada wordt door de beste rijders veel structureler getraind op de ploegenachtervolging en niet zonder succes. De Noorse mannen veroverden de afgelopen twee Spelen het goud. Trainingen Ritsma wil snel beginnen met die gezamenlijke trainingen. "Er staat een aantal dagen gepland waarop voor verschillende onderdelen getraind gaat worden, in verschillende samenstellingen. Dan zal er een keuze gemaakt worden wie er uiteindelijk gaan schaatsen." "We streven ernaar om altijd met de sterkste opstelling of het beste duo te rijden, maar zo ver zijn we nu nog niet. Dat is wel slordig, zo vlak voor het seizoen, maar het is niet anders."

Drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis juicht de komst van Ritsma toe. Nuis, specialist op de 1.000 en 1.500 meter, heeft aangegeven dat hij zich de komende jaren meer wil toeleggen op de ploegenachtervolging. "Ik vind het een heel goede zet, Rintje kent de schaatssport als de beste. Nu is het zaak om met een goed plan te komen." "Ik ben er sowieso blij mee dát er een bondscoach is, dat heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Dat had eigenlijk in mei al moeten gebeuren. De concurrentie heeft Nederland op dat vlak ontzettend hard ingehaald, dan pak je dat als allereerste op, lijkt mij." Nuis zou zich er 'graag tussen voegen' Nuis en zijn ploeggenoten bij Reggeborgh hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten en zijn zelf al gaan trainen op de achtervolging. "We zijn er elke week wel aandacht aan gaan schenken. Vanuit de KNSB is ook gezegd: doe het ook maar zelf, dus er zat ook niks anders op. Er was ook niemand die de teams bij elkaar bracht." "Wij hebben gelukkig een paar heel goede rijders die de kar kunnen trekken", doelt Nuis op Patrick Roest en Marcel Bosker, sinds deze zomer ploeggenoten bij Reggeborgh. "Ik zou me daar heel graag tussen willen voegen."

De reactie van Kjeld Nuis op de aanstelling van Rintje Ritsma als bondscoach voor de teamonderdelen. - NOS

In de jaren na Turijn boekten de Nederlandse schaatsers op WK's en EK's geregeld succes op de ploegenachtervolging, maar op de Spelen ging het keer op keer mis. Alleen in Sotsji 2014 wisten zowel de mannen als de vrouwen onder leiding van Arie Koops naar het goud te rijden. De belangen van de commerciële teams, die zich richten op de individuele afstanden, botsen jaar in, jaar uit met de wens van de KNSB om meer een eenheid te creëren in de Nederlandse schaatstop. Ritsma zelf stond halverwege de jaren negentig zelf aan de basis van de versplintering in het Nederlandse schaatsen. Uit onvrede met alle KNSB-bemoeienis stapte hij uit de kernploeg om in 1995 de commerciële Sanex-ploeg op te zetten. Vier wereldtitels, zes olympische medailles Ritsma is een van de succesvolste schaatsers uit de Nederlandse geschiedenis. Hij werd tussen 1994 en 2001 vier maal wereldkampioen allround en zes keer Europees kampioen. Daarnaast heeft Ritsma zes olympische medailles gewonnen, maar een gouden plak op de Spelen ontbreekt op zijn palmares.

Rintje Ritsma won zes olympische medailles, maar een gouden plak ontbreekt op zijn palmares. In 2006 ging het, bij zijn laatste kans, mis in de halve finales van de ploegenachtervolging. - NOS

Op de Spelen van Turijn in 2006 had het gat op zijn erelijst gevuld moeten worden. Ritsma maakte op zijn vijfde en laatste Winterspelen onderdeel uit van de achtervolgingsploeg, die werd geacht het goud te veroveren. Aan die droom kwam een einde toen Sven Kramer in de halve finales op een blokje ging staan en onderuitgleed. Voor Ritsma, Kramer en de anderen restte slechts het brons.