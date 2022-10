Amsterdam staat stil bij dertig jaar Bijlmervliegramp

Het toestel bleek zich verticaal in de twee flats geboord te hebben, minder dan een kwartier na vertrek vanaf Schiphol. Zeker 43 mensen kwamen in de vlammenzee om het leven, onder wie de drie bemanningsleden en de enige passagier van de Boeing. Ook waren er vele gewonden.

Boven de Bijlmer was het toestel in een bocht inmiddels volledig onbestuurbaar. "Going down 1862, going down, going down", was vanuit de cockpit de noodkreet aan de luchtverkeersleiding. Daarna bleef het stil. "Het is gebeurd", concludeerde een van de verkeersleiders even later. "Het heeft geen zin, hij is gecrasht, Henk." Daarna: "Eén grote rookwolk boven de stad."

'Going down, going down'

De piloot wilde een noodlanding maken bij Schiphol, maar daar kwam het toestel nooit terug. Door de beschadigingen aan de rechtervleugel helde het toestel ernstig over naar rechts. Het vliegtuig verloor vanaf dat moment snel het draagvermogen dat nodig is om in de lucht te blijven.

Het vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al gaf vijf minuten na de start vanaf Schiphol aan terug te willen naar de luchthaven. Vlucht LY 1862 gaf het mayday-signaal af: door metaalmoeheid was een motor van de rechtervleugel afgebroken, en die had de tweede motor meegenomen en de vleugel beschadigd.

In Amsterdam wordt vanmiddag herdacht dat dertig jaar geleden, op 4 oktober 1992, een Boeing 747 neerstortte op de flatgebouwen Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmermeer. De Bijlmerramp is de grootste vliegramp die op Nederlandse bodem heeft plaatsgevonden.

Na afloop is er een stille tocht naar het Groeiend Monument bij 'de boom die alles zag'. De boom staat vlak bij de rampplek en overleefde de brand die volgde op de crash. Daar worden alle namen van de slachtoffers voorgelezen en worden er kransen gelegd. Om 18.35 uur, het tijdstip waarop het vliegtuig neerstortte, is er een minuut stilte.

Bij de herdenking in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam-Zuidoost houden onder anderen een nabestaande, burgemeester Halsema en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat een toespraak.

In de maanden en jaren na de ramp rezen er veel vragen over de vliegramp. Er was onduidelijkheid over het slachtofferaantal, omdat er naar verluidt veel illegalen in de flats woonden en ook over de vermoedelijke lading was veel te doen.

De Nederlandse overheid en luchtvaartmaatschappij El Al hielden vol dat er alleen parfum en bloemen aan boord waren van het ramptoestel, maar daarover waren veel twijfels. Uit een half verbande vrachtbrief valt op te maken dat er een militaire lading aan boord was, hulpverleners en omwonenden hadden gezondheidsklachten en er waren hardnekkige geruchten over mannen in witte pakken die direct na de ramp opdoken op de rampplek en spullen meenamen.

Ook werd de cockpitvoicerecorder, de zwarte doos die gesprekken opneemt van de piloten, nooit teruggevonden. Dat is iets wat bij vliegrampen boven land hoogst ongewoon is.

