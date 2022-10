Onderzoek naar mogelijk niet-integer handelen integriteitsorganisatie Defensie

Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Aanleiding zijn meldingen van twee medewerkers van die dienst, schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Het gaat om de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), die zelf onder meer belast is met onderzoek naar integriteitsmeldingen.

Twee medewerkers van de COID maakten een jaar geleden bij hun directeur melding van mogelijk niet-integere en sociaal onveilige gedragingen bij de afdeling onderzoek. Daarna werd onderzoek gedaan en werden volgens Van der Maat "verbetermaatregelen" ingezet. Maar de twee meldden zich in mei van dit jaar nog eens, nu bij de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie.

Klokkenluiders

Volgens hen was er nog steeds een sociaal onveilige situatie. Na een gesprek met de melders heeft de secretaris-generaal hen aangemerkt als klokkenluiders. Daardoor kunnen zij aanspraak maken op de daarbij horende bescherming. Een nu ingestelde commissie moet de kwestie verder onderzoeken.

De commissie staat onder voorzitterschap van iemand van buiten en verder zitten er leden in "met afstand tot de COID". De commissie gaat ook bekijken of bij de COID volgens de regels wordt gewerkt en of nieuwe medewerkers voldoende worden gehoord. Ook zal de commissie een aantal eerdere integriteitsonderzoeken van de COID nog eens onder de loep nemen.

Van der Maat neemt de meldingen zeer serieus, staat in zijn brief aan de Kamer. Hij hecht naar eigen zeggen grote waarde aan een sociaal veilige en integere werkomgeving bij Defensie. "Dat zou bij uitstek moeten gelden voor de COID", schrijft hij. Het is de bedoeling dat het onderzoek binnen twaalf weken klaar is. Zolang het onderzoekt loopt, wil de staatssecretaris niet op de inhoud van de meldingen ingaan.