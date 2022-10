Doek valt voor pony's en muizen op Tilburgse kermis

Er komt een einde aan het vertrouwde ponyrijden op de Tilburgse kermis. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat attracties met dieren voortaan geweerd worden van de kermissen in de hele gemeente. De jaarlijkse kermis in het centrum van Tilburg is de grootste van de Benelux. Zo komt er een einde aan een traditie waar veel Tilburgse kinderen mee zijn opgegroeid, schrijft Omroep Brabant. De Partij voor de Dieren had met zes andere partijen een motie ingediend om dieren te weren op de kermis. "Vooral de warme zomers veroorzaken steeds vaker hittestress, die slecht is voor het dierenwelzijn", vindt de partij.

In veel plaatsen zijn pony's op de kermis al verboden. Maar bij hoeveel kermissen ponyrijden nog wel een attractie is, is moeilijk te achterhalen, zegt de Nationale Bond van Kermisbedrijven. Er zijn in ieder geval in Nederland niet veel kermisexploitanten met pony's meer, zei voorzitter Atze J. Lubach in juli tegen het AD. "Het zijn er zeker minder dan vijf." Dierenrechtenorganisaties vinden al langer dat het afgelopen moet zijn met levende dieren op de kermis, maar wetgeving met concrete regels over het welzijn van pony's op Nederlandse kermissen is er niet.