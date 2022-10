Alcaraz meteen onderuit in eerste wedstrijd als nummer één van de wereld

Carlos Alcaraz is in zijn eerste officiële duel als nummer één van de wereld lelijk onderuitgegaan. Tegen de Belg David Goffin verloor de 19-jarige Spaanse winnaar van de US Open in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Astana met 5-7, 3-6.

Goffin (31), vijf jaar geleden de nummer zeven van de wereld en twee jaar geleden nog toptienspeler, was als lucky loser toegelaten tot het hoofdschema.

Aanvankelijk zou Alcaraz het opnemen tegen de op papier veel sterkere Holger Rune, maar de verliezend finalist van het toernooi in Sofia had zich op het laatste moment teruggetrokken.

