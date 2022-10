Australië komt met plan voor bescherming bedreigde diersoorten

De Australische regering gaat een derde van het grondgebied inrichten voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Dat is onderdeel van een tienjarenplan, in het kader van natuurherstel. Wat de regering precies gaat doen om die gebieden te beschermen is nog niet duidelijk.

Ruim 1900 inheemse diersoorten in Australië worden met uitsterven bedreigd. Dat is 8 procent meer dan in 2016. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is klimaatverandering, die leidt tot warmere zeeën, droogte en grote bosbranden. Daarnaast worden delen van de natuur verwoest door mijnbouw, stedenbouw en boskap.

Het aantal zoogdiersoorten is nergens anders zo sterk afgenomen als in Australië, bleek in juli uit een milieurapport van de regering. Wetenschappers schetsten daarin een verontrustend beeld van de status van de natuur op het continent. "De noodzaak om onze planten, dieren en ecosystemen te beschermen tegen uitsterven is nog nooit zo groot geweest", zegt de Australische milieuminister Tanya Plibersek.