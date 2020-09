Schmidt drukt ophef over Ihattaren de kop in: 'Hij heeft excuses aangeboden'

Het eredivisiedebuut van trainer Roger Schmidt heeft meteen duidelijk gemaakt dat de Duitser geen boodschap heeft aan de status die sommige spelers bij PSV hebben opgebouwd. Zo moest onder anderen Mohamed Ihattaren genoegen nemen met een invalbeurt tijdens het gewonnen duel met FC Groningen (1-3).

"Dat is puur een voetbaltechnische keuze", benadrukte Schmidt, die zich eerder kritisch had uitgelaten over de instelling van Ihattaren.

Schmidt bevestigde dat de afgelopen week 'iets' was voorgevallen. Naar verluidt werd Ihattaren van de training gestuurd omdat hij onvoldoende inzet toonde. "Maar daarvoor heeft hij zijn excuses aangeboden. Ik heb hem niet voor niets gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie. Mo is belangrijk voor ons, ik verwacht dat hij nog genoeg wedstrijden gaat spelen."

Dat er andere spelers, zoals de van Heracles teruggekeerde Mauro Junior, hun kansen grepen, deed Schmidt goed. "Dit is alleen maar goed voor de onderlinge concurrentie."

'Onbevooroordeeld begonnen'

"Ik ben onbevooroordeeld aan deze klus begonnen. Elke speler is voor mij gelijk", vervolgt Schmidt. "Voor mij was deze opstelling helemaal niet verrassend. Ik stel elke week de ploeg op waarvan ik op dat moment denk dat die de meeste kans heeft om te winnen."

Donyell Malen, die hersteld is van een zware knieblessure, kreeg een plek centraal voorin toebedeeld. "Ik had nergens meer last van. Ik kreeg wel een tikkie op mijn hamstring, maar dat hoort erbij."