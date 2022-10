Plotselinge verlosser van Philadelphia Phillies was liever anoniem gebleven

Rob Thomson had zich er allang bij neergelegd dat hij nooit meer een vooraanstaande rol in het Amerikaanse honkbal zou krijgen. Tot zijn leven op zijn 59ste een plotselinge wending krijgt, als hij Philadelphia Phillies uit het niets naar de play-offs leidt in de Major League Baseball. Thomson werd in juni aangesteld als interim-coach na het ontslag van manager Joe Girardi. In weer een mislukt seizoen voor de Phillies, nadat het de tien seizoenen ervoor ook al had teleurgesteld. Play-offs Toch lukt het Thomson het tij te keren en nu op de valreep de play-offs te halen, de eerste keer voor de Phillies sinds 2011. Weliswaar dankzij de extra wildcard die dit seizoen is ingevoerd, maar waag het niet deze heroïsche prestatie van Thomson en zijn team daarmee te relativeren. "Hij is een manager die echt om zijn spelers geeft, die echt elke dag met ons bezig is", verklaart rechtsvelder Bryce Harper het succes, van de tot voor kort volstrekt onbekende Thomson.

Veelzeggend is dat Rob Thomson vaak verward wordt met generatiegenoot Robby Thomson, voormalig honkballer van San Francisco Giants. Fans sturen de verkeerde Thomson nog regelmatig oude honkbalplaatjes op om te signeren. Ze krijgen hun kaartje keurig weer terug, maar zonder krabbel. Praktisch anoniem De Canadees Thomson haalde de MLB namelijk nooit. Als zogeheten benchcoach bij de Yankees en later de Phillies werkte hij jarenlang praktisch anoniem als assistent. En tot zijn eigen tevredenheid ook, want hij houdt niet van alle aandacht. Toen hij werd genoemd als de drijvende kracht achter de huidige successen van de Phillies, vond hij dat "bijna gênant om te horen". Toch doet Thomson zichzelf daarmee flink tekort, vinden zijn spelers. "Ik geloof gewoon dat hij het beste uit ons allemaal haalt als we spelen", vervolgt Harper. "Het is gewoon leuk om voor zo'n man te spelen."

In Philadelphia werd de laatste jaren flink met geld gesmeten om de kampioen van 2008 weer nieuwe successen te bezorgen, maar tevergeefs. Ook met de Nederlander Didi Gregorius konden de ambities niet verwezenlijkt worden, met een vroegtijdig vertrek afgelopen zomer tot gevolg. En er waren ook tegenslagen, zoals een zware blessure voor sterspeler Harper. Maar Thomson spoorde anderen aan hun verantwoordelijkheden te nemen. "Het maakt niet uit of je een veteraan of een rookie bent, hij behandelt iedereen hetzelfde", merkt tweede honkman Jean Segura. "Als coach wil je dat iedereen je respecteert, maar tegelijkertijd moet je begrijpen dat je dat respect ook terug moet geven aan de spelers. En die communicatie, dat is iets waar Thomson heel goed in is." Emotionele dag Het bijna onmogelijke werd werkelijkheid dankzij een overwinning op Houston Astros (3-0). Glansrollen waren er voor Aaron Nola, die een ijzersterke partij gooide. En Zach Eflin, die het winnende punt maakte. Uitgerekend Nola en Eflin, de twee die de Phillies al het langst dienen en alle ellende in de magere jaren over zich heen kregen. Mooier kon bijna niet op deze emotionele dag, merkte linksvelder Rhys Hoskins. "Het is bijna poëzie."