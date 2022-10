Vanavond op tv: Prijsplafond energie • Opmars Oekraïne • De koers van de VVD

Hoe gaat het prijsplafond voor energie eruitzien?

Het kabinet komt vandaag met het uitgewerkte plan voor een prijsplafond voor energie. Dat houdt in dat voor de energierekening de overheid bijspringt in de kosten van de eerste 1200 kubieke meter gas en 2400 kilowattuur elektriciteit per jaar. De bedoeling is dat minimaal de helft van de huishoudens onder het prijsplafond blijft.