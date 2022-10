Vanavond op tv: Prijsplafond energie bekend • Opmars Oekraïne • De koers van de VVD

Zo gaat het prijsplafond voor energie eruitzien

Huishoudens krijgen met ingang van 1 januari een deel van hun energierekening door de overheid betaald. Tot een jaargebruik van 1200 m3 gas en 2900 kWh aan elektriciteit gelden vaste prijzen van 1,45 euro per m3 gas en 0,40 euro per kWh stroom. Daarboven geldt gewoon de hogere marktprijs, die dus per energiebedrijf, contract en periode kan verschillen. De korting wordt verrekend via de energienota.

Premier Mark Rutte en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zijn vandaag in Duitsland, waar ze praten over de energiecrisis en wellicht afspraken maken over energiezekerheid.