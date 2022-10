Bodegraven verliest kort geding tegen Twitter om tweets pedofiele misdrijven

Twitter hoeft berichten waarin de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in verband wordt gebracht met pedofiele misdrijven niet actief op te sporen en te verwijderen. Dat heeft de Haagse rechter besloten in een kort geding dat Bodegraven had aangespannen tegen de sociale media-gigant.

Bodegraven eiste vorige maand dat Twitter alle berichten waarin de gemeente in verband wordt gebracht met satanisch-rituele kindermoorden zou verwijderen. Twitter noemde die eis disproportioneel en noemde de zaak 'schandalig'. Het platform had zich naar eigen zeggen al van goede wil laten zien door het verwijderen van het account van complotdenker Micha K., die de complottheorieën het actiefst verspreidde op Twitter.

Het account van complotdenker Micha K. is in mei door Twitter definitief verwijderd. K. verspreidde net als Wouter R. en Joost K. het verhaal dat er in Bodegraven satanisch-pedofiele misdrijven plaats zouden vinden. De rechter bestempelde deze aantijgingen in een eerder kort geding als smaad. K., R, en K. moesten zelfs een schadevergoeding betalen aan de gemeente.

De drie complotdenkers moesten van de rechter smadelijke berichten verwijderen, maar deden dat niet. De gemeente vond daarom dat Twitter dat moest doen en eiste dat Twitter álle tweets zou weghalen waarin mensen de gemeente in verband brengen met satanisch-rituele kindermoorden.

Geen goed filter

De rechter oordeelt nu dat Twitter voldoende heeft gedaan om onrechtmatige content over het 'verhaal Bodegraven' van haar platform te verwijderen. "Twitter heeft een specifiek twitteraccount dat lasterlijke en opruiende tweets bevatte, definitief geschorst en ook alle retweets van dat account verwijderd. Twitter is niet verplicht uit eigen beweging nog andere tweets van anderen te verwijderen. Dat gaat in dit geval te ver", is de mening van de rechter.

Want niet alle content is onrechtmatig en een goed filter is in dit geval volgens Twitter niet te maken. Dat zou betekenen dat ook veel legale content zou worden verwijderd. Wel vindt de rechter dat Twitter direct moet reageren op concrete verwijderingsverzoeken van de gemeente.

Bodegraven heeft veel last van complotverhalen die de ronde doen. Volgens de verspreiders ervan zouden gedurende vele jaren in Bodegraven een pedo-satanisch netwerk hebben bestaan waar jonge kinderen het slachtoffer van zijn geworden. In deze periode zijn (onder meer via Twitter) ernstige beschuldigingen geuit tegen personen en oproepen gedaan om naar de begraafplaats van Bodegraven te komen voor het leggen van bloemen.

De gemeente Bodegraven is teleurgesteld. Advocaat Cees van de Sanden, die het hele vonnis nog moet bestuderen, zegt: "De rechter gaat kennelijk voorbij aan het feit dat Twitter wel degelijk actief tweets moet opsporen. Je kunt niet van burgers verwachten dat ze met alle smadelijke tweets naar twitter stappen. Dit soort platforms kunnen geen vrijplaatsen zijn. Als je een auto op de markt brengt met gebreken kan de fabrikant toch ook niet zeggen dat het niet op te lossen is. Dat is gewoon de omgekeerde wereld."

De advocaat van Twitter wilde niet reageren.