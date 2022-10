Hoofdverdachte doodslag Carlo Heuvelman weer vast na roken joint

Een van de hoofdverdachten van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca moet opnieuw de cel in. Dat heeft de rechtbank besloten bij het begin van het proces. Mees T. heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden van de schorsing van zijn voorlopige hechtenis.

Uit een drugstest is gebleken dat de 19-jarige man een joint heeft gerookt, terwijl de verdachten geen drugs of alcohol mochten nemen. Ook ging hij afgelopen zomer met vrienden op vakantie, terwijl de reclassering dit had afgeraden.

Spanning

Mees T. zegt dat hij last heeft van grote spanningen rond de strafzaak en dat hij de joint nam "om rust te vinden". "Ik heb twee keer een fout gemaakt en dat had ik niet moeten doen. Het is heel dom geweest."

Het Openbaar Ministerie houdt de drie mannen verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Zij worden verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. Hoofdverdacht is de 20-jarige Sanil B. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden.

Negen verdachten

In totaal zijn er negen verdachten in de strafzaak rond meerdere geweldsincidenten op dezelfde avond in juli op Mallorca. Het OM verdenkt zes mannen van poging tot doodslag. Onder hen zijn ook de drie hoofdverdachten in de zaak-Heuvelman. Drie andere mannen worden alleen verdacht van openlijke geweldpleging.

Alle negen verdachten zijn afgelopen jaar voorlopig vrijgelaten, soms dus onder voorwaarden. Alleen Mees T. moet nu weer de cel in.

Spreekrecht

De familie van Carlo Heuvelman en zijn vriendin zijn aanwezig in de rechtszaal. De rechter maakte bekend dat de nabestaanden op 13 oktober gebruik zullen maken van hun spreekrecht.

Op 17 oktober maakt het OM bekend welke straffen tegen de verdachten worden geëist. Op 18 november wordt de uitspraak verwacht.