Vogelgriep in Kiel-Windeweer: 100.000 vleeskuikens afgemaakt

Opnieuw is er vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in de provincie Groningen. Dit keer bij een bedrijf in Kiel-Windeweer. Het gaat waarschijnlijk om een zeer ziekmakende variant, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ruim 100.000 vleeskuikens op de locatie afgemaakt.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. De NVWA zal dat bedrijf screenen op vogelgriep.

Het bedrijf in Kiel-Windeweer is het vierde pluimveebedrijf in de provincie waar in een paar weken tijd vogelgriep is vastgesteld, schrijft RTV Noord.

Vorige week werden in Zuidwolde 28.000 vleeskuikens geruimd en in Wildervank werden 15.000 leghennen afgemaakt. Een week eerder zijn bij een bedrijf in Oldekerk 38.000 kippen gedood.

Op 30 kilometer afstand van Wildervank, in het Drentse Nieuw-Weerdinge moesten vorige week meer dan 200.000 vleeskuikens worden afgemaakt; de grootste ruiming in Nederland tot nu toe.

Ergste epidemie tot nu toe

De huidige vogelgriepepidemie is de ergste in twintig jaar in Europa, zo meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC gisteren. De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van Spitsbergen in Noorwegen tot Oekraïne.

Alleen al in Nederland zijn het afgelopen jaar meer dan 3,5 miljoen kuikens en andere vogels geruimd bij besmette bedrijven en zo'n miljoen dieren zijn preventief gedood.

Door Wageningen University wordt op dit moment een proef gedaan met een vaccin dat vogelgriep kan voorkomen. Veel boeren zien dat als oplossing, maar regelgeving staat vaccinatie (nog) niet toe.