WK voetbal 2030 in Oekraïne? 'Zelensky sluit zich aan bij Spanje en Portugal'

De kandidaatstelling zou volgens de krant woensdag bekendgemaakt worden. Het is de bedoeling dat Oekraïne, dat op dit moment nog in oorlog verkeert met Rusland, een aantal groepswedstrijden gaat organiseren.

Eerder meldde The Times al dat ook Griekenland, Egypte en Saoedi-Arabië een gezamenlijk bod voorbereiden. Dat zou voor het eerst zijn dat een WK plaatsvindt op drie continenten: Europa, Afrika en Azië.

Vanuit Zuid-Amerika hebben Argentinië, Uruguay en Paraguay zich kandidaat gesteld voor het WK van 2030. Daarmee zou het WK honderd jaar na de eerste editie in 1930 terugkeren in Uruguay.

Wie het WK van 2030 mag organiseren, wordt bij het FIFA congres in 2024 besloten.

Uitgerekend Rusland

Uitgerekend Rusland was in 2018 de laatste organisator van het WK voetbal. Dit jaar wordt het WK voetbal in Qatar gespeeld en over vier jaar zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico de gastlanden.