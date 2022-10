Het brein, Kvaradona en de zoon van: op deze Napoli-spelers moet Ajax letten

Napoli is de trotse koploper van de Italiaanse competitie en rolde in de Champions League al Liverpool op. Vanavond mag Ajax het in een mogelijk cruciaal duel proberen tegen de Italianen. De Amsterdammers moeten opletten op een Poolse spelmaker, 'Mini-Modric' en 'Kvaradona'.

Zielinski is niet alleen belangrijk met zijn dribbels en passing in de opbouw, maar laat zich als assistkoning en doelpuntenmaker ook nadrukkelijk zien in aanvallende zin. Edson Álvarez zal zijn handen vol hebben aan het brein van Napels.

De drijvende kracht in het ijzersterke positiespel is Piotr Zielinski. De 28-jarige Pool onderscheidde zich in zijn eerste zes seizoenen bij Napoli vooral als dienende speler, maar dit seizoen ontpopt hij zich op 'nummer 10' als smaakmaker.

Ajax komt bij Napoli een oude bekende tegen: Stanislav Lobotka. De 27-jarige controleur op het middenveld speelde in het seizoen 2013/2014 in Amsterdam. De Slowaak werd gehuurd van AS Trencín, waarmee Ajax een samenwerkingsverband had. Met een optie tot koop, maar die werd niet gelicht.

"Hij heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt", ziet Ajax-trainer Alfred Schreuder. "Soms gebeurt het in je carrière dat je het niet haalt bij Ajax, maar via een andere weg wel stappen kan zetten. Dat zegt ook iets over zijn mentaliteit en het geloof in zichzelf. Hij is een echte Ajax-speler, maar Napoli is ook een echte topclub."

Via FC Nordsjaelland en Celta de Vigo kwam hij in 2020 bij Napoli terecht. Daar is 'Mini-Modric', zoals zijn bijnaam luidt, nu een van de spelbepalers.

De Georgische buitenspeler kwam deze zomer voor tien miljoen euro over van Dinamo Batoemi. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zag hij zich genoodzaakt om even terug te keren naar zijn geboorteland, nadat hij sinds 2019 in Rusland had gevoetbald.

Voorlopig is Kvaratskhelia die tien miljoen meer dan waard. In de Serie A is hij met vijf doelpunten clubtopscorer en ook in de Champions League laat hij zich met zijn dribbels nadrukkelijk zien.

Schreuder is onder de indruk van 'Kvaradona', die Devyne Rensch tegenover zich krijgt. "We moeten hem als team zien te bespelen. Hij is heel sterk in de één-tegen-één en goed in de combinatie met Zielinski. Met Kvaratskhelia, Zielinski en ook Lobotka beschikt Napoli over drie topspelers. Aan hen zie je dat er voetbal in de ploeg zit."

Giovanni 'zoon van' Simeone

Voor Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, kwam tegen Liverpool een droom uit. Niet alleen debuteerde Simeone tegen de Engelsen op het hoogste Europese podium, de spits kon ook eindelijk zijn Champions League-tatoeage kussen nadat hij voor de 3-0 had gezorgd.

De tatoeage liet hij zetten toen hij pas dertien jaar was. "Daar moet je eigenlijk achttien voor zijn, maar ik was zo'n grote fan van de Champions League dat ik hem toen al liet zetten", zei hij eerder tegen The Guardian. "Mijn vader wilde niet dat ik het deed. En mijn moeder vroeg: 'Waarom?' Ik antwoordde: 'Omdat ik hem dan kan kussen als ik daar ooit in speel en mijn eerste goal maak'."