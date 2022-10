A9 afgesloten na ongeluk bij knooppunt Raasdorp, veel vertraging

Bij een ongeluk met zes auto's op de A9 zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De A9 richting Amstelveen is afgesloten tussen het knooppunt Velsen en het knooppunt Raasdorp. De politie doet er onderzoek en de ravage moet worden opgeruimd, meldt NH-nieuws. De oorzaak van het ongeluk, dat kort na 05.30 uur gebeurde, is nog niet duidelijk.

Verkeer vanuit Alkmaar kan omrijden via Zaandam en de ring van Amsterdam. Het is nog niet bekend wanneer de snelweg weer open is. Rond 08.00 uur was de vertraging opgelopen tot bijna 2 uur