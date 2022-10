Wekdienst 4/10: Begin strafproces doodgeslagen Carlo Heuvelman • Herdenking Bijlmerramp in Amsterdam

Goedemorgen! Vandaag begint de rechtszaak tegen negen jongeren die worden verdacht van betrokkenheid bij de doodslag van Carlo Heuvelman en openlijke geweldpleging vorig jaar zomer op Mallorca. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht.

Eerst het weer: In de loop van de dag neemt de bewolking toe, vanavond valt in het noordwesten mogelijk wat regen. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 tot 19 graden. De komende dagen blijft het zeer zacht en is het grotendeels droog met zonnige perioden.

Het weer van 4 oktober - Weerplaza / NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Lelystad begint aan het strafproces rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman, vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Voor de zaak met in totaal negen jeugdige verdachten uit Hilversum staan twaalf zittingsdagen ingepland.

Het is dertig jaar geleden dat een vrachtvliegtuig van El Al neerstortte in de Bijlmer in Amsterdam. De ramp wordt in Amsterdam herdacht met een bijeenkomst, met toespraken van onder anderen burgemeester Femke Halsema en staatssecretaris Vivianne Heijnen. Ook is er een stille tocht naar het Groeiend Monument, een minuut stilte en een kranslegging.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie komt met een uitwerking van de energieplannen van het kabinet.

Ajax neemt het in de Champions League in de Johan Cruijff ArenA op tegen Napoli, dat met 6 punten uit twee duels aan kop gaat in groep A. De Amsterdammers begonnen de Champions League met winst op Rangers FC (4-0), maar verloren daarna met 2-1 bij Liverpool. Wat heb je gemist? Uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat het aantal patiënten met kanker in Nederland de komende tien jaar explosief zal stijgen. Nu zijn er nog ongeveer 800.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad, in 2023 zullen dat er naar verwachting 1,4 miljoen zijn. Ander nieuws uit de nacht: Noord-Korea vuurt ballistische raket af die over Japan vliegt en in zee terechtkomt: het projectiel vloog over Japans territorium en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Ocean terecht.

Deense koningin Margrethe zegt sorry maar neemt titels kleinkinderen wel af: ze is "zeer onder de indruk" van van de stevige reacties van haar kinderen en kleinkinderen, maar blijft bij haar besluit. De koningin wil het koningshuis afslanken en toekomstbestendig maken.

Vrouw omzeilt beveiliging en stapt aan boord van vliegtuig naar Málaga: ze glipte op The Hague Airport ongezien langs de beveiliging. De Koninklijke Marechaussee ontdekte het toen het toestel al in de lucht was. Uiteindelijk moesten twee vluchten een tussenlanding maken door haar actie. En dan nog even dit: Langs de kust van Zuid-Holland zijn bolletjes stookolie gevonden. Vanaf Zeeland tot in ieder geval Noordwijk is er olie aangespoeld, meldt Rijkswaterstaat. Volgens surfers ligt de olie op het strand en in het water.

