'Dit is het begin van het einde', hopen de demonstranten in Iran

Op het politiebureau werd ze onwel, drie dagen later overleed ze in het ziekenhuis. Ooggetuigen vertelden Amini's familie dat agenten haar na haar arrestatie hard op het hoofd hadden geslagen.

"Als de regering vindt dat je je hijab niet goed draagt, dan kun je midden op de dag op straat gearresteerd worden en als een crimineel worden behandeld. We hebben het over gewone vrouwen die verder geen bijzondere eisen stellen", zegt H.

"Ik durf sommige woorden amper te typen", schrijft H. "Maar ik wil ook dat er aandacht wordt besteed aan de protesten." Een vriendin van H. die actief deelneemt aan de protesten is een paar dagen geleden verdwenen. "Ik had voor die tijd contact met haar en kreeg daarna bedreigende berichten."

Drie Iraniërs vertellen anoniem over de protesten in hun land. - NOS

Nieuwe generatie

Na de presidentsverkiezingen van 2009 gingen miljoenen Iraniërs de straat op. Ze waren het oneens met de herverkiezing van de aartsconservatieve president Ahmadinejad. En in 2019 volgden nieuwe demonstraties, nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd.

Maar deze golf van verzet is anders dan voorheen, zegt B. in een voicebericht. "Het verschil is dat er een nieuwe generatie is opgestaan. Jonge Iraniërs die de protesten van 2009 of zelfs de protesten van november 2019 minder hebben gevolgd."

"Het is interessant dat de mensen die nu protesteren, minder angst hebben voor de oproerpolitie. Ik denk dat dat komt doordat deze generatie niet de desillusie en onderdrukking heeft ervaren die we meemaakten na de Iran-Irak oorlog", denkt B.

'Hoop in wanhoop'

Na die oorlog tussen de buurlanden in de jaren 80 stond de bevolking onder zware druk. De geestelijk leiders deden er alles aan om te voorkomen dat mensen kennismaakten met andere culturen.

"Maar deze nieuwe generatie heeft het internet. Ze staan veel dichter bij de westerse wereld. Hun families geven hun de vrijheid om deel te nemen aan de demonstraties."

"We leven in een moeilijke tijd, net als alle mensen die leven onder tirannie en dictatuur", zegt M. "Maar wij Iraniërs hebben een gezegde: 'er zit een heleboel hoop in wanhoop en aan het eind van de donkere nacht is het licht'."