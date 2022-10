Volleybalsters staan op WK voor moeilijke opdracht: 'Maar een stuntje zit erin'

De eerste ronde van het WK volleybal eindigde voor Nederland met twee nederlagen, tegen België en Italië. Een domper, want Oranje had die punten goed kunnen gebruiken. In de tweede ronde, ook een groepsfase, beginnen de landen namelijk niet op nul, maar met het behaalde aantal punten uit de eerste groepsfase. Nederland staat daardoor op de zesde plaats in de groep, waar een plek bij de eerste vier vereist is om de kwartfinales te halen. En in die tweede ronde wachten onder andere toplanden als China en Brazilië, de nummer twee van de Olympische Spelen vorige zomer. Ervaring in de staf Om over de teleurstelling van afgelopen weekend heen te komen, kunnen de speelsters rekenen op de steun van assistent-bondscoach Francien Huurman. Ze speelde zelf 422 interlands, maakte Avital Selinger mee als coach en is nu onderdeel van zijn staf.

Francien Huurman naast bondscoach Selinger - FIVB

"Ze moeten de teleurstellingen van de laatste twee wedstrijden verwerken en het is een taak van mij als oud-speelster ze daarbij te helpen, zodat ze ervan leren en weer naar de toekomst gaan kijken." "Ik merk wel dat ik me goed kan verplaatsen in de speelsters, waar ze tegenaan lopen", gaat de voormalig middenspeelster verder. "Op het moment dat ze het moeilijk hebben, probeer ik ze daar uit te trekken en alles even in perspectief te plaatsen. En ik ben ook wel degene naar wie ze toe kunnen komen als ze een praatje willen."

Eline Timmerman beaamt dat en heeft als middenspeelster van het huidige Oranje veel aan de aanwezigheid van Huurman in het begeleidende team. "Je kan met haar eigenlijk over alles praten, bijvoorbeeld over haar ervaringen, hoe zij dingen beleefd heeft en ook over hoe ik me voel", vertelt de 23-jarige WK-debutante. "Een vrouw in de staf is dan wel heel fijn, bij mannen is het toch anders." Even klaar met volleybal Dat Huurman ooit een coachende rol zou hebben, had ze tien jaar geleden nog niet gedacht. "Na mijn carrière was ik eigenlijk even helemaal klaar met het volleybal", erkent de inmiddels 47-jarige oud-international, die zestien jaar lang op topniveau speelde.

Francien Huurman als speelster van Oranje - EPA

"Ik was echt toe aan iets anders, dus ik ben bewust even uit het volleybalwereldje gestapt. Tot een paar jaar geleden. Ik had altijd wel het idee dat ik iets wilde doen met mijn ervaring en ik denk dat ik wel een bijdrage kan leveren." Het recentste WK waaraan Huurman als speelster deelnam, was dat van 2010. Toen overleefde ze de tweede ronde niet. Nu hoopt ze dat wel te bewerkstelligen in de rol van assistent-coach bij de ploeg van Selinger. "De opdracht is heel duidelijk. Het doel is de kwartfinales en daar moet wat voor gebeuren. We moeten er volle bak ingaan, maar niet op een geforceerde manier. En het zit erin", is Huurman hoopvol.

Eline Timmerman - FIVB