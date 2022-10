Aantal kankerpatiënten in Nederland stijgt de komende tien jaar explosief

Steeds meer mannen en vrouwen krijgen de komende jaren huidkanker, zoals het melanoom van de huid en basaalcelcarcinoom. Wel is de overlevingskans bij een melanoom inmiddels gestegen naar 90 procent. Bij basaalcelcarcinoom (in de opperhuid) is die kans nagenoeg 100 procent.

Volgens de prognose van het IKNL krijgen in 2032 ongeveer 156.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. In 2019 waren het 118.000 nieuwe diagnoses, in 1989 56.000.

Het aantal patiënten met kanker in Nederland neemt de komende tien jaar sterk toe. Waar nu nog ongeveer 800.000 mensen kanker hebben of hebben gehad, zijn dat er in 2032 naar verwachting 1,4 miljoen. Dat komt naar voren uit een trendonderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Overlevingskans neemt toe

Bij meerdere soorten kanker is de overlevingskans de afgelopen decennia gestegen, bleek in augustus nog uit cijfers van de Nationale Kankerregistratie. Zo'n 66 procent van de kankerpatiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven. Begin deze eeuw was dat nog 58 procent. De stijging van de overlevingskans komt onder meer doordat sommige kankervormen eerder worden opgemerkt. "Als je een patiënt tegenwoordig eerder diagnosticeert dan voorheen, is de kans dat hij of zij vijf jaar later nog leeft sowieso ook groter", zei hoogleraar kankerepidemiologie Bart Kiemeney toen tegen de NOS.

Maar ook de behandelmethoden worden beter, hoewel dat niet voor alle vormen van kanker geldt. Zo is de prognose voor mensen met slokdarmkanker of alvleesklierkanker relatief slecht. Patiënten met niet-uitgezaaide borst-, prostaat- en huidkanker hebben een relatief grote overlevingskans: zeker driekwart van die groep is vijf jaar na de diagnose nog in leven.