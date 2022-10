Deense koningin Margrethe zegt sorry maar neemt titels kleinkinderen wel af

De Deense koningin Margrethe heeft haar excuses aangeboden voor de gevolgen van haar besluit om haar kleinkinderen hun prinselijke titels af te nemen, maar ze blijft wel bij haar besluit. Dat laat ze weten op website van het Deense hof.

Margrethe (82) maakte vorige week bekend dat per 1 januari 2023 de vier kinderen van haar zoon Joachim alleen nog graaf of gravin van Monpezat genoemd mogen worden. Ze mogen dan niet langer hun prinselijke titels gebruiken. Volgens Margrethe is het besluit noodzakelijk om het koningshuis af te slanken en toekomstbestendig te maken. Ook wil ze haar kleinkinderen op deze manier meer vrijheid geven.

Prins Joachim (53) reageerde ontstelt op het besluit van zijn moeder. Zijn vrouw Marie en hij zouden er pas laat van op de hoogte zijn gebracht. "Het is nooit leuk om te zien dat je vier kinderen op deze manier worden behandeld", zei hij tegen de krant Ekstra Bladet. Joachim is als jongste zoon van Margrethe de zesde in de lijn van troonopvolging. Marie en hij hebben samen vier kinderen: Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) en Athena (10).

"Er zijn de afgelopen dagen stevige reacties gekomen op mijn beslissing voor het toekomstig gebruik van titels door de vier kinderen van prins Joachim", schrijft koningin Margrethe. "Ik heb mijn besluit genomen als koningin, moeder en grootmoeder, maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoe mijn jongste zoon en zijn familie zich voelen. Dit maakt grote indruk en dat spijt me."