Noord-Korea vuurt ballistische raket af die over Japan vliegt en in zee terechtkomt

Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over Japans territorium en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Ocean terecht.

Volgens Japanse autoriteiten bereikte de raket een hoogte van maximaal 1000 kilometer en legde hij een afstand af van zo'n 4500 kilometer.

In Japan kregen inwoners een waarschuwing om dekking te zoeken en in het noorden werd het treinverkeer korte tijd stilgelegd. Voor het eerst in vijf jaar moesten inwoners in het noordoosten evacueren vanwege een dergelijke waarschuwing.

'Barbaarse actie'

De Japanse premier Kishida sprak van een "barbaarse actie" van Noord-Korea. Kabinetschef Hirokazu Matsuno noemde dat land een "een serieuze bedreiging voor de internationale vrede". Matsuno liet weten te overleggen met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het is de vijfde raket die Noord-Korea afvuurt in tien dagen tijd. Het wordt gezien als een reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.