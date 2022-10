Noord-Korea lanceert ballistische raket over Japans grondgebied

Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over Japans territorium en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. Volgens Japanse autoriteiten bereikte de raket een hoogte van maximaal 1000 kilometer en legde hij een afstand af van zo'n 4500 kilometer. In Japan kregen inwoners een waarschuwing om dekking te zoeken en in het noorden werd het treinverkeer korte tijd stilgelegd. Voor het eerst in vijf jaar moesten inwoners in het noordoosten evacueren vanwege een dergelijke waarschuwing. 'Barbaarse actie' De Japanse premier Kishida sprak van een "roekeloze daad" van Noord-Korea. Kabinetschef Hirokazu Matsuno noemde dat land een "een serieuze bedreiging voor de internationale vrede". Matsuno liet weten te overleggen met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zegt dat "een dergelijke roekeloze nucleaire provocatie een beslissende militaire reactie krijgt":

Het is de vijfde raket die Noord-Korea afvuurde in tien dagen tijd. Het wordt gezien als een reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dit jaar zijn in totaal 23 wapentests gedaan door Noord-Korea, maar geen van de afgevuurde raketten kwam zo ver als deze. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, veroordeelt de Noord-Koreaanse actie, samen met zijn Japanse en Zuid-Koreaanse collega's. Hij benadrukt dat de VS, Zuid-Korea en Japan nauw blijven samenwerken voor de veiligheid in de regio.

Japan-correspondent Anoma van der Veere: "In Japan zat de schrik er goed in. Zodra het landelijke alarm afging, verscheen het ene na het andere pushbericht op je telefoon. Premier Kishida kondigde meteen een persconferentie aan en nam deel aan een noodvergadering van de Nationale Veiligheidscommissie samen met de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken. Publiekelijk werd er direct gespeculeerd of de vermoedelijk ballistische raket in Japanse wateren terecht was gekomen. Uiteindelijk is de raket buiten de zogenoemde Japanse exclusieve economische zone terechtgekomen, maar wel pas na minutenlang door het Japanse luchtruim te zijn gevlogen. Inwoners van de noordelijke provincies Hokkaido en Aomori wordt gevraagd om op te passen voor brokstukken van de raket die mogelijk op Japans grondgebied zijn gevallen."

In 2017 vuurde Noord-Korea voor het laatst een raket over Japan. Destijds leken de VS en Noord-Korea af te koersen op een conflict. Toenmalig president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uitten zich destijds dreigend naar elkaar. Trump beloofde de Noord-Koreanen onder meer "vuur en woede die de wereld niet eerder heeft gezien" als het land niet zou inbinden. Eerdere incidenten waren in 2009 en 1998. Toen stelde Noord-Korea dat het satellieten had gelanceerd, maar aangenomen wordt dat dit testen waren met ballistische raketten.