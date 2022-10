Rapport: stelselmatig seksueel wangedrag binnen Amerikaans vrouwenvoetbal

In de National Women's Soccer League, de hoogste professionele voetbalcompetitie voor vrouwen in de Verenigde Staten, is sprake van stelselmatig seksueel wangedrag en emotionele mishandeling. Dat staat in een rapport van onafhankelijke onderzoekers naar misstanden in de sport.

"Misbruik in de NWSL is geworteld in een onderliggende cultuur in het vrouwenvoetbal, die begint bij de jeugdteams waar verbaal agressief coachen is genormaliseerd en grenzen tussen coaches en speelsters vervagen", staat in het rapport. De onderzoekers spraken met meer dan 200 mensen.

Paul Riley

De Amerikaanse voetbalbond gaf opdracht tot het onderzoek nadat oud-speelsters Sinead Farrelly en Mana Shim vorig jaar beschuldigingen hadden geuit van intimidatie en seksuele dwang aan het adres van oud-coach Paul Riley. Farrelly en Shim werkten met Riley samen in hun tijd bij de Portland Thorns. In gesprek met The Athletic vertelden ze uitgebreid over de seksuele intimidatie die begon in 2011 en meer dan tien jaar duurde.

Riley ontkende de beschuldigingen en beweerde nooit seks met speelsters te hebben gehad, maar werd wel ontslagen bij zijn club North Carolina Courage. Het verhaal zette de Amerikaanse vrouwencompetitie op zijn kop en de competitie werd tijdelijk stilgelegd. Bondsvoorzitter Lisa Baird stapte op.

Het rapport concludeert dat Riley misbruik maakte van zijn positie door enkele speelsters te dwingen tot een seksuele relatie.

Geen kwestie van 'hard' coachen

De misbruikzaak van Riley stond niet op zichzelf: vijf van de tien hoofdcoaches in het afgelopen seizoen werden ontslagen of stapten zelf op na beschuldigingen van wangedrag. "De verbale en emotionele mishandeling die speelsters beschrijven in de NWSL is geen kwestie van 'harde' coaching", stelt het rapport. "En de betrokken speelsters zijn geen muurbloempjes. Het zijn sommigen van de beste atleten ter wereld."

Het onderzoek spitste zich naast Riley toe op coaches Christy Holly en Rory Dames. Holly zou een speelster uit zijn team hebben gezegd dat voor elke verkeerde pass die ze zou versturen hij haar zou betasten. Hij zou ook aan haar hebben gezeten.

In het rapport worden meerdere aanbevelingen gedaan om de sport gezonder te maken. Een daarvan is de eis dat clubs wangedrag van coaches bekend moeten maken bij de competitie zodat de voetbalfederatie ervoor kan zorgen dat coaches niet kunnen overstappen naar een ander team. Het rapport roept ook op tot het doorlichten van coaches en tijdig onderzoek naar beschuldigingen van misbruik.