Falende hulpprojecten met donorgeld ook debet aan watersnood Pakistan

In Pakistan staan na de extreme neerslag van de afgelopen maanden nog steeds grote stukken land onder water, vooral in de zuidelijke provincie Sindh. De overheid heeft de internationale gemeenschap gevraagd om noodhulp en geld voor aanpassingen met het oog op klimaatverandering. Hulp is zeer welkom, zeggen lokale experts en activisten. Maar zij waarschuwen dat internationale hulp in het verleden vaak zijn doel voorbij is geschoten.

In de plaats Badin, in de provincie Sindh, zijn grote problemen ontstaan door de aanleg van een systeem van kanalen dat mede door de Wereldbank werd gefinancierd. "Het is ontworpen om overtollig water en zout water van landbouwgrond af te voeren", vertelt professor in landbouwontwikkeling Muhammad Ismail Kumbhar, die uit Badin komt. "Maar er zitten ontwerpfouten in, waardoor de boel hier nu onder water staat."

Het grootste probleem is volgens hem dat de natuurlijke waterafvoer op meerdere plekken door de kanalen wordt afgesneden en afgebroken. "Hierdoor kan het water geen kant op. Met een beter systeem zou al dit water gewoon naar zee stromen."

Het kanalensysteem loopt met verschillende vertakkingen door de linkeroever van de Indus-rivierdelta. Het werd in de jaren 80 en 90 met internationaal donorgeld aangelegd. Volgens Kumbhar zijn er sindsdien regelmatig overstromingen in Badin. "De Wereldbank is hier op bezoek geweest en heeft erkend dat er ontwerpfouten zijn."

Met een boot laat Kumbhar zien waar de fouten zitten: