Van Duijvenbode laat zich provoceren door fans en verliest in openingsronde

Het gejoel van de fans trok Van Duijvenbode dusdanig uit zijn concentratie dat hij niet meer in zijn spel kwam. Clayton ging daarentegen steeds beter gooien en sloeg op zijn derde matchdart toe.

'Werd uit wedstrijd gehaald'

"Ik wil geen excuses zoeken, maar er zijn mensen die superfanatiek zijn", doelde Van Duijvenbode na afloop tegenover Viaplay op de opmerkingen vanuit het publiek. "Ik had een geweldig gevoel, maar ik werd toch uit de wedstrijd gehaald."

Van Duijvenbode probeerde naar eigen zeggen nog de beveiliging in te schakelen om de personen in kwestie tot bedaren te brengen. "Ik was twee sets lang naar beveiliging aan het zoeken, maar ik kreeg geen contact. Maar ik wil geen excuses maken, ik gooide niet goed."

Van Duijvenbode beleefde bij de World Grand Prix van 2020 zijn doorbraak door voor het eerst een televisiepartij te winnen en bovendien meteen tot de finale door te dringen. Daarin bleek Gerwyn Price te sterk.

Michael van Gerwen komt maandagavond ook nog in actie. Danny Noppert is de derde Nederlander die in Leicester aanwezig is. Hij speelt op dinsdag.