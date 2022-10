Almeers energiebedrijf schikt in zaak rond megahoge rekeningen horeca

De zakelijke energiemaatschappij Holland Energie uit Almere heeft een schikking getroffen met acht klanten die hun rekening te hoog vonden. Restaurants uit onder meer Vollenhove, Rotterdam en Utrecht sleepten het bedrijf voor de rechter.

De acht restaurants hadden allemaal een contract bij Holland Energie voor gas en elektriciteit. Eén restauranthouder zag zijn voorschot stijgen van 3000 naar 12.000 euro per maand, meldt Omroep Flevoland. "En die kosten kan ik niet doorberekenen aan mijn klanten. Als ik mijn bami pangang 20 procent duurder maak, jaag ik mijn klanten weg", zei de ondernemer in de rechtbank.

Geen andere keus

De restaurants maakten bezwaar, maar dat leverde niets op. De energieleverancier bood ze de keuze tussen het betalen van de prijsverhoging of zonder extra kosten overstappen naar een andere energiemaatschappij.

Volgens Holland Energie was er geen andere keus. "Deze ondernemers willen vasthouden aan de tijd voordat de Russen de gaskraan dichtdraaiden en dat zou Holland Energie ook heel graag willen", zei de advocaat van het energiebedrijf. "Maar dat kan niet. De inkoopprijzen zijn geëxplodeerd door de oorlog in Oekraïne."

Volgens de advocaat moeten 240 klanten met een vaste energieprijs samen meebetalen aan de hoge kosten. "Alleen op die manier hoeven we niemand in de steek te laten."

'Ergens houdt het voor ons een keer op'

Volgens een van de restauranthouders is de maat vol. "We hebben net een zware coronaperiode gehad met de horecasluitingen, we moeten de uitgestelde belasting uit die tijd gaan terugbetalen en nu komen deze enorme kosten erbij. Ergens houdt het voor ons een keer op."

Eerdere onderhandelingen strandden steeds, maar er werd een nieuwe poging gedaan om toch samen tot een oplossing te komen. Dat lukte, waardoor de rechter geen uitspraak hoefde te doen in deze zaak.