Winst Bolsonaro's partij, rechtse meerderheid in parlement Brazilië

De verkiezingszege van de rechts-conservatieve PL in het congres toont aan dat Bolsonaro toch nog kan rekenen op steun onder een groot deel van de Braziliaanse bevolking, ook al schetsten de peilingen in aanloop naar de verkiezingen een ander beeld .

Bij de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen kwam hij gisteren als tweede uit de bus, maar vandaag triomfeerde de zittende Braziliaanse president Jair Bolsonaro toen bleek dat zijn Liberale Partij (PL) partij de grootste is geworden in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De uitslagen laten zien hoezeer de rechts-conservatieve beweging geworteld is geraakt in de politiek hier. Dat zie je terug in de verkiezingsuitslagen van het Congres, maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de uitslag van de gouverneurs, waar Bolsonaro's stroming ook heeft gewonnen."

"Mocht Lula het presidentschap winnen, dan wordt regeren lastig voor hem. Want om voorstellen en ideeën door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te krijgen heeft hij politieke steun nodig, en door de winst van Bolsonaro en zijn politieke medestanders is de helft van het parlement nu rechts. Lula's progressieve ideeën rondom bijvoorbeeld legalisatie van wiet of abortus staan lijnrecht tegenover de ideeën van de Liberale partij en andere rechtse-conservatieve partijen die Bolsonaro steunen.

Bolsonaro sloot zich in november vorig jaar aan bij de PL, de negende partij waaraan hij zich sinds het begin van zijn politieke carrière verbonden heeft. In 2019 keerde hij na een ruzie de Sociaal Liberale Partij, waarmee hij een jaar daarvoor de presidentsverkiezingen had gewonnen, de rug toe.

Daarna mislukte een poging om een nieuwe partij op te richten, omdat hij daarvoor onvoldoende handtekeningen wist te verzamelen. Omdat hij zich als presidentskandidaat wel aan moest sluiten bij een partij, kwam hij uiteindelijk bij de PL uit.

Eind deze maand gaan de Brazilianen dus weer naar de stembus. "We weten waar we heen willen en hoe we daar komen", schrijft Bolsonaro op Twitter. "Onze tegenstanders bereiden zich alleen voor op een race van 100 meter. We zijn klaar voor een marathon."