Haarlok Amerikaanse president Lincoln geveild voor 81.000 dollar

Op een veiling in Boston is een haarlok van president Abraham Lincoln verkocht voor meer dan 81.000 dollar. Lincoln, de zestiende president van de Verenigde Staten, werd in 1865 vermoord in een theater in Washington D.C.

Het plukje haar, met een lengte van vijf centimeter, werd afgeknipt tijdens het zogeheten post mortem onderzoek en is geplakt op een telegram voor Lincolns weduwe. Jarenlang was het in bezit van de familie van zijn vrouw. In 1999 en 2015 verruilde de lok al eerder van eigenaar. Het is niet bekend wie het haar nu heeft gekocht.

Lincoln regeerde van 1861 tot aan zijn dood en wordt door veel historici beschouwd als de beste Amerikaanse president ooit. Hij vertegenwoordigde tijdens zijn presidentschap de noordelijke staten en was voorstander van de afschaffing van de slavernij. Lincoln is doodgeschoten door de zuidelijke activist John Wilkes Booth.