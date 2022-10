VN-baas Guterres: aanpak klimaatcrisis kwestie van leven of dood

"Het is een kwestie van leven of dood." Met die woorden onderstreepte VN-baas António Guterres het belang van klimaatmaatregelen, in de aanloop naar de VN-klimaattop van volgende maand in Egypte. Volgens hem "dendert de klimaatchaos maar door" terwijl de twintig rijkste landen ter wereld te weinig doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Guterres sprak zich uit over klimaatverandering in de Congolese hoofdstad Kinshasa, waar de klimaattop wordt voorbereid. De toezeggingen die de G20-landen - de rijkste landen ter wereld - hebben gedaan, komen volgens de VN-baas al te laat en stellen veel te weinig voor.

Volgens hem is een "gigantisch compromis" nodig tussen rijke landen met een grote uitstoot en opkomende economieën, die de impact van de klimaatverandering hevig voelen. Het gaat bijvoorbeeld over Pakistan, dat de voorbije maanden door hevige overstromingen werd geteisterd. Het aantal doden als gevolg van het natuurgeweld wordt geschat op bijna 1700.

'Energiebedrijven moeten betalen'

Vorige maand stelde Guterres al dat fossiele-energiebedrijven mee moeten betalen aan de schade als gevolg van klimaatverandering (het zogenoemde principe van loss and damage). De top in Egypte volgende maand is volgens Guterres hét moment om over die compensatie te praten. Veel opkomende economieën vragen al langer om financiële klimaatsteun van rijkere naties.

De top begint op 6 november in Sharm-el-Sheikh. Bij de top in het Schotse Glasgow, vorig jaar, was de inzet om vast te houden aan maximaal 1,5 graad opwarming, iets wat alleen met een snelle daling van uitstoot kan worden bereikt.