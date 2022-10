Rechterhand Franse president Macron verdacht van fraude

De hoogste ambtenaar van de Franse president Emmanuel Macron wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van belangenverstrengeling. Het gaat om Alexis Kohler, secretaris-generaal op het Élysée, het presidentieel paleis.

Justitie doet al jaren onderzoek naar Kohler. Vandaag werd bekend dat hij officieel als verdachte wordt gezien.

Familieleden van Kohler hebben MSC, een van 's werelds grootste transportondernemingen, opgericht en zijn grootaandeelhouder. Hij werkte er zelf in 2016 en 2017 als financieel directeur. Vóór die tijd en erna werkte hij bij de Franse overheid. Sinds 2017 is Kohler adviseur en rechterhand van Macron.

De Franse justitie onderzoekt of Kohler zijn politieke functies heeft gebruikt om het familiebedrijf te bevoordelen. Dat onderzoek startte in 2020 na een aanklacht van de anti-corruptieorganisatie Anticor. Volgens onderzoek van Franse media zou de overheid MSC geregeld hebben geholpen. Zo zou in 2013 en 2014 'hulp op maat' zijn beloofd, als MSC transportschepen zou laten bouwen op een Franse werf.

Kohler ontkent dat hij zijn positie gebruikt heeft om de multinational te bevoordelen. "Hij wordt beschuldigd van belangenverstrengeling waar meer dan 10 jaar geleden sprake van zou zijn geweest, en waarbij ontlastende feiten niet in ogenschouw zijn genomen", laat zijn advocaat weten.

'Afrekening'

Voor president Macron is de officiële beschuldiging een politieke en persoonlijke tegenvaller. Macron vertrouwt Kohler naar verluidt blindelings.

Eerder op de dag werd ook al bekend dat Macrons minister van Justitie een proces riskeert wegens belangenverstrengeling. Minister Éric Dupond-Moretti was vroeger advocaat. Als minister zou hij als 'afrekening' een onderzoek hebben laten instellen naar drie oude rivalen uit zijn tijd als advocaat: twee hoge medewerkers bij justitie en een oud-rechter.

Een speciaal hof wil daarom een rechtszaak beginnen tegen de minister. Maar diens advocaten gingen meteen in cassatie, wat een schorsende werking heeft.

Populariteit

Emmanuel Macron heeft nog niet gereageerd op de juridisch tegenvallers voor twee van zijn vertrouwelingen. Waarnemers verwachten dat het zijn imago kan schaden.

Volgens een recente peiling oordeelt 39,4 procent van de Fransen positief over de president en dat percentage stijgt al een paar maanden. Die populariteit zou mede te maken hebben met de recente grootschalige hulppakketten voor de Fransen om de koopkracht te compenseren.

Er zijn wel donkere wolken aan de horizon. Macron heeft aangekondigd dat hij de verhoging van de pensioenleeftijd (van 62 naar 65 jaar) wil doorzetten. Die maatregel is zeer omstreden: minder dan een kwart van de Fransen steunt de hervorming.