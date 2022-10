Jonker adviseert talentvolle Brugts: 'Val die basisplaats van Martens aan'

Verder praat de bondscoach over de afwezige ervaren speelsters en over de kansen die dat biedt aan jonge talenten. - NOS

"Ik ben tevreden als we aan het einde van deze anderhalve week weer een stapje hebben gezet", zegt Jonker, die met zijn selectie toewerkt naar het WK van volgende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

De Nederlandse vrouwen bereiden zich in Zeist voor op een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. In die wedstrijd krijgen jonge speelsters de kans om zich te laten zien.

De wedstrijd tegen Noorwegen is daar zeer geschikt voor, denkt ze. "Dat is een mooie test om te kijken of ik het niveau aankan en om te laten zien dat ik in de basis wil staan op het WK."

Jonker onderschrijft de woorden van Brugts en hoopt dat zijn jonge aanvalster de basisplaats van Lieke Martens "aanvalt." Martens is er, net als een aantal andere ervaren speelsters, niet bij. Ze krijgen rust vanwege het drukke programma.

En daarvan moet Brugts profiteren, zegt Jonker, ook al is Martens een groot voorbeeld voor de PSV-speelster. "Ze moet Lieke aanvallen. Laten zien dat ze net zo goed of misschien wel beter is. Dat is ook goed voor Lieke", meent de bondscoach.

Miedema ziek

Naast Martens ontbreken Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Shanice van de Sanden. "Voor sommigen is het goed om misschien een keer niet te komen", aldus Jonker. Door alle toernooien en het gebrek aan pauzes de afgelopen jaren, is het goed om even rust te nemen, zegt hij. Daarmee zijn ze niet uit beeld. "Ze moeten bevestigen komend jaar. De jonge speelsters moeten het nu laten zien."

Ook Vivianne Miedema is niet van de partij tegen Noorwegen. De topspits van Oranje is ziek.