Twee Nederlanders overleden bij busongeluk Ecuador, twaalf gewonden

Bij een busongeluk in Ecuador zijn gisteren twee Nederlanders om het leven gekomen. Twaalf Nederlandse passagiers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gewonde Nederlanders zijn tussen 41 en 75 jaar oud. Twee gewonden verkeren in kritieke toestand, meldt de de directeur van het ziekenhuis in de stad Tena. Ook een Ecuadoriaan raakte gewond.

Lokale media schrijven dat de buschauffeur vermoedelijk de macht over het stuur verloor en daarna tegen een andere bus botste. Dat gebeurde in de buurt van een brug. Op foto's is te zien dat de toeristenbus gekanteld op de weg ligt.

Volgens de krant El Universo duurde het een uur voordat hulpdiensten ter plekke waren. Andere automobilisten zouden geholpen hebben om passagiers uit de bus te halen.

De Nederlanders maakten in Ecuador een groepsreis. Er zaten in totaal 21 Nederlandse toeristen in de verongelukte bus. Alarmcentrale Eurocross heeft op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen.